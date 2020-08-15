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Özel okuldan 'Radikal' karar, online eğitimler ücretsiz verilecek Radikal Okulları yönetiminin aldığı karar öğrenci ve velilerin yüzünü güldürdü Yüz yüze eğitime geçene kadar online eğitimler ücretsiz veriliyor

İHA

Türkiye'de yaşanan pandemi süreciyle birlikte birçok iş koluna ara verildiği gibi, eğitime de ara verildi. Yeni eğitim öğretim süresinin açılmasının uzamasıyla birlikte Diyarbakır Radikal Okulları 'radikal' bir karar alarak, öğrencilerine verecekleri online eğitimde herhangi bir ücret almayacaklarını açıkladı.

Özel okuldan 'Radikal' karar, online eğitimler ücretsiz verilecek Radikal Okulları yönetiminin aldığı karar öğrenci ve velilerin yüzünü güldürdü Yüz yüze eğitime geçene kadar online eğitimler ücretsiz veriliyor

Türkiye’de yaşanan pandemi süreciyle birlikte birçok iş koluna ara verildiği gibi, eğitime de ara verildi. Yeni eğitim öğretim süresinin açılmasının uzamasıyla birlikte Diyarbakır Radikal Okulları 'radikal' bir karar alarak, öğrencilerine verecekleri online eğitimde herhangi bir ücret almayacaklarını açıkladı.
Türkiye’de yeni eğitim öğretim yılı korona virüs salgını nedeniyle Bilim Kurulunun tavsiye kararı neticesinde yüz yüze eğitim bir ay ertelenme kararı alındığı açıklanmıştı. Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 20202021 eğitimöğretim yılına başlanacağı açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek” açıklamasını yapmıştı. MEB tarafından alınan karar sonrası Diyarbakır Radikal Okulları, radikal karar alarak öğrencilerine verecekleri online eğitimden ücret almayacaklarını açıkladı.

“Velilerin, öğrencilerin ve okullun mağduriyetini önlemek için tedbirler alıyoruz”
Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, çok zor bir süreçten geçildiğini, bunun sadece Türkiye’nin sorunu değil, bütün dünyanın yaşadığı zor bir süreç olduğunu hatırlattı. Yetiz, “Bu süreçte okulların çok zarar görmesi, öğrencilerin eğitimlerinin aksaması, eğitime ara verilmesi, telafi eğitimlerinin bir türlü başlayamaması inanılmaz derecede mağduriyet doğurmuştur. Ama bununla beraber sokaklar, parklar, AVM’ler, plajlar her şey serbest, ama özel okullar, ya da devlet okulları maalesef eğitime başlayamıyor. Tekrar bir online eğitim üzerinde eğitim verilmesi düşüncesi ortaya çıktı. Türkiye’de, öğrencilerde, velilerde, öğretmenlerde buna hazırlıksız yakalandı. Online eğitim yıllardır, bu pandemi süreci olmadan öncede zaten bu olan bir şeydi, yapılan bir şeydi. Fakat uzaktan eğitim artık bir araç değil, direkt bir amaca dönüşünce ister istemez veliler tedirgin olmaya başladı. Dolayısıyla velide bunu içselleştiremedi. Bana göre öğretmenlerde, okullarımızda velilerin bunu içselleştirmesi için büyük bir özveri ve ciddiyet gösteremediler. Haliyle velilerde özel okullarda bilhassa ben uzaktan eğitimle eğitim alıp bir ücret ödemek istemiyorum gibi bir düşünce oluşmaya başladı. Bu velilerimizden kaynaklanan bir durum değil. Genel anlamda olan bir durum. Dolayısıyla okulda buna göre bir pozisyon almak zorunda” dedi.

“Online eğitimde öğrencilerimizden ücret alınmayacak”
Hem velilerin mağduriyetini, hem öğrencilerin mağduriyetini, hem de okulun mağduriyetini önleyebilmek için bir takım tedbirler aldıklarını kaydeden Yetiz, “Bizde diyoruz ki, bu okul, büyük bir özveride bulunacak, her yönüyle. Birincisi, online eğitim yaptığımız süre içerisinde veliden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ben online eğitimin yararına inanıyorum ancak, bunu büyük bir ciddiyet ve özveriyle yaparsak yine öğrencilerimize, velilerimize bu hizmeti en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bence velinin bunu içselleştirme sebebi çocuk bilgisayar karşısında uzun süre kalıp öğretmene odaklanamıyor. Ve sorumluluğu evde alamıyor. Tabi biz öğrenciye başta öğrenmeyi öğretseydik, öğrenmeyi öğreten okul olsaydık ister okul ortamında, ister ev ortamında, ister park ortamında nerede olursa olsun öğrenme her yerde gerçekleşen bir olaydır. Biz Radikal Okulları bu sürece hazırlanıyoruz. Yakında yüz yüze eğitim başlayıncaya kadar online yapacağımız bütün eğitimlerde hiçbir velimizden ücret talep etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Öğrenci velisi Kader Delil, Radikalin daha önce bir etüt merkezi durumu olduğunu ifade etti. Delil, “Radikalin yaptığı işleri, öğrencilere ilgisini, eğitim anlayışını takip ediyorduk. Geçen yıl okulla birlikte bunu iki katta çıkardı. Yani eğitim anlayışını bildiğimizden dolayı bu yılda çocuğumuz Radikalde. Yaptığı işlerden, eğitime duyduğu saygıdan, veliye ve öğrenciye verdiği ilgiden herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu yılda kaydımızı yaptık. Yemek ücreti, kitap ücreti alınmadı. Yüz yüze eğitim olmasa ücreti alınmayacak. Sonuçta online eğitimle devam etse dahi bu, bu şekilde olacak” şeklinde konuştu.

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