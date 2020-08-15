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HDP önündeki eylemde 348'nci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 348'nci gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 348'inci günde de devam ediyor. Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, eylemlerine destek çağrısında bulundu. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e ulaştı. 142 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak eylemini sürdürüyor.
'BUNLARIN KÜRTLERE YAPTIĞI ZULMÜ HİÇ KİMSE YAPMADI'    
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, destek çağrısında bulundu. Bektaş,"16 aydır bu kapıyı terk etmedim. Oğlumun peşinden gittim. Ne yazık ki izini bulamadım. 16 aydır huzurumuz yok. Elimizdeki işi aldılar, oğlumu işten çıkardılar. Ona rağmen ben pes etmeden peşindeyim. Bunların Kürtlere yaptığı zulmü hiç kimse yapmadı. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Burası terk edilmez. Hiçbir ailenin evlatları akıllarından çıkmıyor. Askerler, polisler ve çocuklar var dinlemeden etmeden Kürtlere zulüm ettiler. Ben bir Kürt olarak Diyarbakır halkına sesleniyorum, sesinizi duyurun artık. Nice insanlar evlerinde sessizce ağlıyor. Artık yeter ben evladımı istiyorum. Bütün milletvekillerine sesleniyorum, bu analara çare bulun" dedi.
KIZINA KURAN-I KERİM ÖĞRETİYOR
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, 9 yaşındaki kızı Hayrunnisa ile birlikte HDP il Binası önündeki çadırda eylemini sürdürüyor. Anne Salim, 9 yaşındaki kızı Hayrunnisa'ya evlat nöbetinin yapıldığı çadırda Kur'an-ı Kerim dersi veriyor.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-08-15 13:25:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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