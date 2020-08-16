Diyarbakır’da özel bir okul pandemi nedeniyle velilere yemek ücretlerini iade etti

Diyarbakır Özel Bilkoç Okulları, pandemi nedeniyle geçen yılın son 3 ayında eğitim ve öğretim olmadığı için yemek ücretlerini velilere iade etti.

Türkiye’nin Mart ayından itibaren etkisini yaşadığı yeni tip koronavirüs (Covid19) sürecinden olumsuz etkilenen eğitim sektöründe örnek davranış Diyarbakır’dan geldi. Bilkoç Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, yeni eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitim olmadığı dönemlerde uzaktan eğitimi ücretsiz verme kararı aldıklarını açıkladı. Alınan kararda öğrencilerinin kıyafet giderlerini de kendilerinin karşılayacaklarını, işi ticari kazanç için değil, eğitime katkı sunmak için yaptıklarını vurguladı.

Eğitim hizmetlerini ticari kazanç amacıyla yapmadıklarını belirten okulun kurucusu Ekrem Karakoç, "Telafi eğitimi ücretsiz, kitap ücretlerini de yüzde 50 indirimli yaptık. Yeter ki çocuklarımız ve velileri mağdur olmasın. Amacımız bu zorlu süreçte velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak. Biz zarar edelim ama onlar mağdur olmasın. Ticari bir kazanç sağlama kaygımız hiç olmadı ve bundan sonra da olmayacak" dedi.

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