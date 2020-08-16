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Diyarbakır'daki sosyal deney Youtube'da patladı Yaşı küçük gönlü büyük çocuklara iş adamından tablet

İHA

Diyarbakır'da tarihi sokaklara giden Youtuberlar Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklar Youtuberlara yardım edince, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı.

Diyarbakır'daki sosyal deney Youtube'da patladı Yaşı küçük gönlü büyük çocuklara iş adamından tablet

Diyarbakır’da tarihi sokaklara giden Youtuberlar Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklar Youtuberlara yardım edince, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı.
Youtuberlar Mert Karakaş ve Burak Tutal, Diyarbakır’da 'iyilik yapan çocuklara tablet vermek' konulu sosyal deneyde tanımadıkları çocuklara ceplerinde para kalmadıklarını ve kendilerine yemek ısmarlama imkanları olup olmadığını sordu. Olan bitenin kamera kayıtlarına alındığından habersiz olan Diyarbakırlı çocuklar, Youtuberların önce karnını doyurdu, ardından da evlerinin kapısını açtı. Daha sonra Youtuberlar çantalarından çıkardıkları tabletlerle çocuklara hayatının sürprizini yaşattı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kısa sürede milyonlara ulaştı.
Diyarbakır’da yapılan 'iyilik yapan çocuklara tablet vermek' konulu sosyal deneyde çocuklar adeta seferberlik ilan etti. Tarihi Sur ilçesi sokaklarında İstanbul’dan geldiğini belirten ve paraları bittiği için acıktıklarını dile getirerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar Mert Karakaş ve Burak Tutal, duygusal anlar yaşadı. Kimisi satış yaparak kazandığı parayla döner aldı, kimisi sattığı simidi ikram etti. Kalacak yerleri yoksa bile evlerini açarak ağabeylik yapıp 'çay içip sohbet ederiz' diyen de oldu. Duygusal anlar yaşanan deneyde uzaktan eğitim alabilmeleri için İstanbul’dan sponsor olan Hasan Usta Kebap işletmecisi İzzettin Oral tarafından alınan tabletler, tableti olmayan çocuklara hediye edildi. O duygusal anlar kameraya yansıdı.

“Yaşları küçük gönülleri büyük”
Deneyi gerçekleştiren Youtuber Burak Tutal, sosyal deney çektikleri çocukların yaşlarının küçük ama gönüllerinin büyük olduğunu kaydetti. Tutal, “İnanılmazdı, tekrardan tüylerimiz geçen ki videoda olduğu gibi diken diken oldu. Küçük çocuklardan bazıları bize yemek ısmarladı, küçük ama hepsinin gönlü büyük. Bazıları evine davet etti, biz de onlara elimizden geldiğince tablet hediye ettik. Şu sıralar pandemiden dolayı çocuklar uzaktan eğitim aldığı için bizde tablet hediye edelim dedik. Bilgisayara bütçemiz yetmedi, ancak tablet hediye edebildik” dedi.

“Yardım istedik yardım eden kişiye sürpriz bir şekilde tablet verdik”
Youtuber Mert Karakaş ise yardım istedikleri çocuklara sürpriz bir şekilde tablet verdiklerini vurguladı. Karakaş, “Diyarbakır için çok proje düşünüyoruz, önemli olan bunları hayata geçirmek. Bu videomuzda emekçi, dışarıda çalışan arkadaşlarımıza önce onlardan yardım istedik, yardımcı olan arkadaşlarımıza da tablet hediye ettik. Bu videoda çok güzel sonuçlar aldık, kış aylarında farklı konseptle gelebiliriz. Diyarbakır için çok fikir var aklımızda, tabletleri doğru kişilere verdiğimizi düşünüyoruz. Okul hayatlarında tablet eminim onların işini daha çok hızlandıracak, çünkü uzaktan eğitime geçildi. Biz de sorduk 'nasıl ders alıyorsunuz', biri bilgisayarının kırık olduğunu söyledi. Onun için tabletin çok avantajlı olacağını düşünüyorum. O an şaşırdı, bunu gerçekten bana mı veriyorsun diyen sahnede çok duygulandım. Çünkü bunu onlar da beklemiyordu, güzel tepkiler aldık. Bir çocuğa Burak tablet verdi, çocuk bir durdu Burak’a bakarak ‘bunu gerçekten bana mı veriyorsun’ daha sonrasında heyecandan kutuyu açamadı. Çekerken ister istemez duygulanıyorsun, bu videomuzda bize Hasan Usta Kebap işletmecisi İzzettin Oral sponsor oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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