Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz aylarında cilt bakımı yapmayan danışanlarını uyardı.

Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz aylarında cilt bakımı ve güneş kreminin önemini açıkladı. Uzman Yalınkılıç Özaydın doğu bölgesinde 50 dereceye kadar çıkan sıcaklığın cildi yıprattığını ve gözenekleri büyüterek lekeler oluşturduğunu söyledi. Çeşitli uyarılarda bulunan Özaydın, “Diyarbakır çok sıcak bir iklim yaşıyor, yazın 50 dereceyi gördüğümüz de oluyor. Bölgemizde güneş kremi kullanma kültürü yok. Bu yüzden yaz aylarında sürekli leke şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Yaz aylarında vücut kendini salar ve aşırı bir kolajen kaybıyla beraber var olan gözenekler genişler. Yazın cilt bakımları yapılmaz algısını kıralım. Cildimiz her mevsim farklı hava koşullarının etkisi altında kalmakta, değişen hava koşullarına uygun olarak da farklı tepkiler gösterebilmektedir. Yaz aylarında sıcak hava, güneş ışınları, deniz, havuz suyu ve klima gibi etkenler deride kuruluk, pullanma, lekelenme ve hatta çeşitli cilt hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu yüzden mevsimlik bakımlarımız var, her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cilt tipine uygun bir cilt bakımı uygulaması gerekir. Sıcak hava ve terlemeye bağlı olarak cilt temizliğine daha fazla özen gösterilmesi, uzmanların önerdiği bir cilt temizleme ürününün sabah akşam düzenli olarak kullanılması gerekir. Her cilt farklıdır, kulaktan duyma ürünler kullanılmaması gerek. Özellikle yağlanmaya eğimli ciltlerde, uygun ürün ile günlük cilt temizliğinin yanında, tonik ve maske kullanımları ile cildin yağ dengesi sağlanmalıdır. Cilde uygun olmayan ürünler gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, yağ butoncukları ve sivilcelere neden olabilmektedir. Günlük kullanım için mümkün olduğunca uzmanlar tarafından belirlenen yağsız içerikli nemlendirici ve güneş koruyucu ürünler tercih edilmelidir” dedi.

