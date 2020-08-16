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Evlat nöbeti tutan anneler seslerini yükselterek eylemlerini sürdürüyor Oğlu dağa kaçılan evlat nöbetindeki anne Hatice Ay: “Oğlumu dağdakiler değil, HDP’liler dağa kaçırdı” “Oğlum Muhammed, kaç gel adalete ve devlete teslim ol”

İHA

Evlat nöbeti tutan anneler seslerini yükselterek eylemlerini sürdürüyor Oğlu dağa kaçılan evlat nöbetindeki anne Hatice Ay: “Oğlumu dağdakiler değil, HDP’liler dağa kaçırdı” “Oğlum Muhammed, kaç gel adalete ve devlete teslim ol”

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 349 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ederken, anne Hatice Ay, "Benim oğlumun hayali vardı. Ben oğlumu HDP’den istiyorum onun için onların kapısına geldim ve HDP oğlumu götürdü. HDP aracı olmasaydı kimse oğlumu götüremezdi. Oğlumu dağdakiler değil HDP dağa kaçırdı" dedi.
Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 349 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP’lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi.

“Oğlumun hayali kuyumcu sektöründe usta olmaktı”
Herkesin olduğu gibi oğlunun bir hayali olduğunun altını çizen anne Hatice Ay, “Ben buraya oğlum Muhammed Canbey için HDP kapısının önüne gelmişim. Oğlum çalışıyordu ve cumartesi günleri dahi çalışıyordu. Oğlum en son çalıştığı haftanın pazarı 2015 yılının Mart ayının 25’inde arkadaşları ile bulaşacağını söyledi ve gece evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık. 5 yıldır oğlumu arıyorum hiçbir haber alamadım. Herkesin olduğu gibi benim de oğlumun hayali vardı. Oğlum kuyumcu atölyesinde çalışıyordu. Lise birinci sınıftan sonra okula gitmedi. Her zaman kendisine söylerdim. Oğlum sen okul okumadın bari elin bir meslek tutsun. Oğlum mesleğinde usta olmak istediğini söylerdi bana” dedi.

“HDP aracı olmasaydı kimse oğlumu götüremezdi.”
Oğluna çağrıda bulunan anne Ay, “Muhammed oğlum eve dön hastasın, 5 yıldır sen oralarda ne yapıyorsun, kaç gel adalete ve devlete teslim ol. Hepimiz hasta olduk, kardeşlerin hepsi seni çok özledik. Ne işin var oğlum oralarda onların sana hayrı yok çık gel teslim ol. Ben sağ olana kadar buradan gitmeyeceğim ve oğlum gelene kadar da buradayım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum, onun için onların kapısına geldim ve HDP oğlumu götürdü. HDP aracı olmasaydı kimse oğlumu götüremezdi. Oğlumu dağdakiler değil HDP’liler dağa kaçırdı. Ben adalete güveniyorum ve inşallah oğlumu bana geri getirirler” diye konuştu.
Anne Hatice Ay, şimdi oğlundan gelecek bir haber bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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