Diyarbakır’da bir kişi serinlemek için girdiği suda kayboldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehri'ne arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu. Arama çalışmaları botlarla başladı.

Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla serinlemek için çalıştığı kafenin yakınlarında suya giren 18 yaşındaki Hasan Akdoğan suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ve Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri Akdoğan’ı botlarla aramaya başladı. Henüz haber alınamayan Akdoğan’ın aile fertleri olay yerinde sinir krizleri geçirerek bayıldı. Arama kurtarma ekipleri genç çocuğu aramaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.