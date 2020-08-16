Serinlemek için girdiği suda cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’da Dicle Nehri'ne arkadaşlarıyla beraber serinlemek için giren genç suda kayboldu. Arama çalışmaları botlarla devam ederken gencin cansız bedeni suya girdiği yerin 10 metre ilerisinde bulundu.



Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ongözlü Köprü civarında bulunan Dicle Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla serinlemek için çalıştığı kafenin yakınlarında suya giren 18 yaşındaki Hasan Akdoğan suyun içinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri Akdoğan’ı botlarla aramaya başladı. Akdoğan yaklaşık 3 saat sonra suya girdiği yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Akdoğan, 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Akdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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