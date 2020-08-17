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Yasaklara rağmen maskesiz ve mesafesiz halay çektiler

İHA

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da, valiliğin aldığı son tedbirlere rağmen vatandaşlar gece geç saatlere kadar düğün yapıp, sosyal mesafe gözetmeksizin tarihi 10 Gözlü Köprüde halay çekti. Kısıtlama kararı hiçe sayan halay çeken grubun yüzlerinde maske olmaması ise dikkat çekti.

Yasaklara rağmen maskesiz ve mesafesiz halay çektiler

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır’da, valiliğin aldığı son tedbirlere rağmen vatandaşlar gece geç saatlere kadar düğün yapıp, sosyal mesafe gözetmeksizin tarihi 10 Gözlü Köprüde halay çekti. Kısıtlama kararı hiçe sayan halay çeken grubun yüzlerinde maske olmaması ise dikkat çekti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.
Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen yasaktan dolayı salonda biten düğünün ardından gelin ile damat ve akrabaları ile birlikte Sur ilçesinde bulunan tarihi 10 gözlü köprüye gelerek davul zurna ile halaya durdu.

Maske ve sosyal mesafe yok
Çevrede bulunan vatandaşlarında maskesiz düğüne eşlik etmesi üzerine korona virüs adeta cirit attı. Tarihi köprüde sosyal mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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