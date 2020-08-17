Diyarbakır 27 bin öğretmen ve 500 bin öğrenci ile eğitim öğretim yılına hazır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer: “Yeni eğitim öğretim yılına biz hazırız”

Türkiye’de yaşanan pandemi süreciyle birlikte birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretime de ara verilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, tüm tedbirleri alarak 2 bin okul, 27 bin öğretmen ve 500 bin öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını söyledi.

Türkiye’de yeni eğitim öğretim yılı korona virüs salgını nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı neticesinde yüz yüze eğitimin bir ay ertelenme kararı alındığı açıklanmıştı. Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 20202021 eğitimöğretim yılına başlanacağı açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve eğitim öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek” denilmişti. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, MEB Bakanı önderliğinde ortalama haftada bir il müdürleri toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2 bine yakın okul, 27 bini aşkın öğretmen ve 500 bin öğrencilerine eğitim vermeye hazır olduklarını belirtti.



“Okullarımızda hijyenik bütün koşullar tamamlanmış durumda”

Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendilerinin 20202021 eğitim öğretim yılına son hızla hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Bakanlık önderliğinde ortalama haftada bir, il müdürleri toplantısında illerde yaşanan son gelişmeleri sürekli rapor ettiklerini ve destek duyabileceği noktaları sürekli arz etmekte olduklarını hatırlatan Doç. Dr. Taşçıer, “Gereken eksiklerimizi de gidermekteyiz. Doğrusu Diyarbakır pandemi koşullarını son süreçte biraz ağır seyreden vaka ve durumlarla karşı karşıya geçilmekte. Bu bizim çocuklarımızın sağlık koşullarının daha iyi koşullarda hazırlıklarının tamamlanması için bizleri biraz zorlamakta. Bu yönüyle aslında bizim velilerimizden, vatandaşlarımızdan beklentilerimiz çok. Çocukların sağlıklı koşullarda okullarına dönebilmeleri için onların yardımına, desteklerine ihtiyacımız var. Korumak için öncelikle korunmak gerektiği bilinciyle herkesi sağlık kurullarımızın yönlendirdiği kurallara uymaya davet ediyoruz. Okullarımız dezenfektan ve diğer temizlenme ve hijyenik faaliyetlerle ilgili bütün koşulları, hazırlıkları tamamlamış durumdayız. Ve sürekli güncellenmiş durumda. Biz bu okullarımızın bakım, onarımını, dezenfektan durumunu, pandemi koşullarına yönelik bütün hazırlıklarımızı da tamamlamış durumdayız. Yeni eğitim öğretim yılına Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz hazırız” dedi.



“21 Eylülde yüz yüze eğitime geçeceğiz”

2 bine yakın okulla, 500 bin öğrenciyle eğitim öğretim hayatını sürdürmekte olduklarını kaydeden Doç. Dr. Feysel Taşçıer, sözlerine şöyle devam etti:

“27 bini aşkın öğretmenimizle birlikte biz bu eğitim öğretim sürecini gerçekleştirmekteyiz. Yine 24 Ağustos itibariyle bütün öğretmenlerimizle birlikte biz okullarımızda yüz yüze seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Ve tüm öğretmenlerimizle birlikte yeni eğitim öğretim yılının bütün hazırlıklarını kendi okullarımızda tamamlamış olacağız. Sadece okulda değil, evde sosyal hayatta da bu dikkati korumak zorundayız. Açıklanan takvime göre 21 Eylül, bir aksilik olmazsa tekrar Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda farklı bir tarih ve karar alınmazsa 21 Eylül’de biz yüz yüze eğitimi inşallah başlatmış olacağız. Her hangi bir endişeye kapılmalarına izin vermeden velilerimizin evden, bizlerde okulda onlara destek olacağız. Yine 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim, dijital üzerinden, EBA üzerinden farklı platformlarla yine biz Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir yıl önce pandeminin ilk günlerinde biz bir youtube kanalı kurmuştuk. Bu youtube kanalımız üzerinden Diyarbakırlı öğretmenlerimizle çocuklarımıza stüdyo ortamında dersler vermekteyiz. 21 Eylülde de yüz yüze eğitime geçeceğiz. Ve çocuklarımızın uzun süredir hasretini çektikleri, bizimde aynı zamanda özlemle beklediğimiz buluşmayı daha sağlıklı bir şekilde inşallah gerçekleştireceğiz.”

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