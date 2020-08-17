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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 350’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 350'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 350’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 350’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 350’nci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan oradan gitmeyeceğini, HDP’nin oğlunu nasıl götürüp PKK’ya verdiyse aynı şekilde getirmesi çağrısında bulundu.

“Devletimin gücüyle, Allah’ın izniyle oğlumu o zalimlerden alacağım”
HDP'li vekillerinin nerede olduğunu, onlarda hiç vicdan olmadığını belirten anne Öğrünç, “Gelsinler bizim çocukları bize getirsinler. Çocuklarımıza bir telefon versinler, anne babalarıyla görüştürsünler. Onlar ne biçim insanlar, Allah korkusu onlarda olsaydı bu zulmü bize yapmazlardı. O kirli ellerini bizim çocuklarımızın üstünden çeksinler. Kirli ellerini bizim çocukların ellerine vermesinler. Ben oğluma sesleniyorum. Baran oğlum, eğer sen benim sesimi duyuyorsan gel oğlum adalete teslim ol. Devletimin gücüyle, Allah’ın izniyle ben oğlumu onlardan alacağım. O zalimlerin elinden” dedi.

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