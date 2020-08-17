Büyükşehir Belediyesi maske denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında kentte maske denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine korona virüs denetimleri kapsamında gönderdiği genelgeye istinaden kentteki toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde maske denetimleri yaptı. Ekipler denetimlerde salgının hala tehlikeli boyutta sürdüğünü belirterek vatandaşların ve esnafın kurallara uyması için uyarılarda bulundu.



Toplu taşıma araçları ve AVM’ler denetlendi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı duraklarda toplu taşıma araçlarını denetledi. Toplu taşıma araçlarında belirlenen yolcu kapasitesinde taşımacılık yapmalarını, araç içinde şoför ile yolcuların maske kullanmasını denetleyen Zabıta ekipleri, günlük yapılan dezenfektan belgesini de kontrol etti. Ekipler, mevzuat dışında yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları hakkında cezai işlem uyguladı. Kentteki alışveriş merkezlerinde de denetimler yapan zabıta ekipleri, tek tek tüm mağazaları gezerek Covid19 salgınına karşı alınan önlemleri inceledi. Zabıta ekipleri, AVM çalışanları ile alışveriş yapan vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak uyulmasını istedi. Ekipler, kurallara uymayan iş yerlerinde uyarılarda bulunarak durum tespit tutanağı tuttu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları tüm alanlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdüreceğini duyurdu.

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