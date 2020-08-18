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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koca yürekli o çocuklar konuştu Her birinin farklı hayalleri var

İHA

Koca yürekli o çocuklar konuştu Her birinin farklı hayalleri var

Diyarbakır’da önceki gün gündeme gelen yaşları küçük yüreği büyük çocukları yardım severlikleriyle Türkiye’de örnek gençlik seçildi. O çocuklar konuştu.
Diyarbakır’da tarihi sokaklara giden Youtuberlar Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklar Youtuberlara yardım edince, hayatlarının sürpriziyle karşılaştı. Yardımseverlikleriyle gündeme gelen Diyarbakırlı çocuklar, o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Hayalleri olan çocuklar, kendileri sayesinde Diyarbakır’ın tanıtımı olduğu için çok mutlu olduklarını kaydetti.

“İnsanlık görevi kim olsa aynısını yapar”
16 yaşındaki Pazar satıcısı Emre Çetinkaya, yaptığı yardımın insanlık görevi olduğunu ve kim olsa aynısını yapacağını söyleyerek hayalinin ise Jandarma Özel Harekat olduğunu kaydetti. Çetinkaya, “Arkadaşım Azat beni çağırdı, dedi bir ağabey gelmiş, bende geldim ağabey aç olduğunu söyledi. Bizde ona döner aldık, kavun da kestik. İnsanlık görevi kim olsa aynısını yapar, burada yaşadığını zannettim, kardeşleri evdedir diye onlara götürmesi için 2 tane istedim. Tableti verdiğinde heyecanlandım, ilk başta almak istemedim o istedi diye aldım. O ağabeylere buradan selam yolluyorum çok teşekkür ediyorum. Jandarma Özel Harekat olmak istiyorum. Tableti uzaktan eğitim için aldım, test çözmeye başladım” dedi.

“Yardım etmek istedi verdim”
12 yaşındaki Pazar satıcısı Azat Kurt, aç olduğunu söyleyen YouTubera yardım etmek istediğini aktararak karnını doyurmak için döner ikram ettiğini söyledi. Kurt, “Eve para getirmek için çalışmak istiyorum. Ağabey geldi yanıma dedi acım, bana burada yemek yiyecek bir yer ve yemek almamı istedi. Bende ona döner aldım, oda sosyal deney çektiğini söyledi bana tablet vereceğini söyledi, tableti verdi okulda çok yarayacak. Yardım etmek istedi verdim, hayalim polis olmak. Tablet verdikleri için mutlu oldum” diye konuştu.

“İlkinde inanmadım, daha sonra kamerayı gördüm inandım”
Su satıcısı Burhan Karadaban ise kendisine sosyal deney yapıldığını duyunca ilk önce inanmadığını kameraları görünce inandığını vurgulayarak, kendisi de o YouTuberlar gibi olmak istediğini söyledi. Karadaban, “2 yıldır bu işi yapıyorum, buralardayım her gün. Oturuyordum, bir ağabey geldi İstanbul’dan geldiğini ve kendisine simit verebileceğimi sordu. Bende simit ve çay verdim, oda birden bire tablet hediye etti. Ben orada şok oldum, sonra sosyal deney çektiğini söyledi. İlkinde inanmadım, daha sonra kamerayı gördüm inandım. Tablet kardeşim için iyi olacak, ona verdim 4. sınıfa gidiyor. Hayallerim var, YouTubelar olmak, insanları mutlu ederek tanıtım yapacağım. Abilere teşekkür ediyorum, Diyarbakır’ı tanıttıkları için” ifadelerini kullandı.

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