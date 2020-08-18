Diyarbakır'da PTT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

'İyi ki senin kızınım'

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Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da PTT'ye işlem yaptırmak için gelenler kuyruk oluştururken, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PTT Yenişehir şubesi önüne işlem yaptırmak için gelenler, sıraya girdi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlar, PTT önünde kuyruk oluşturdu. Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-08-18 12:54:46



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