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Terör örgütünden kaçıp, Türkiye'ye 'sığınmacı' gibi gelen terörist yakalandı

DHA

Terör örgütünden kaçıp, Türkiye'ye 'sığınmacı' gibi gelen terörist yakalandı


DİYARBAKIR, (DHA)TERÖR örgütü PKK/PYD'nin Suriye'deki barınma alanlarından kaçıp, Türkiye'ye kaçakçıların desteğiyle gizlice 'sığınmacı' gibi gelen terörist Basil el Alevi, Diyarbakır'da yakalandı.
Suriye'nin Haseke kentinde oturan Basil el Alevi, bir süre önce PKK/PYD'li teröristler tarafından kaçırılarak, Kobani'ye getirildi. Burada terör örgütünün barınma alanlarında DEAŞ'a karşı savaşan el Alevi, daha sonra ellerinden kaçma girişiminde bulundu. Bölgedeki kaçakçılardan yardım alan el Alevi, 'mülteci' gibi Türkiye'ye sızdı. Bir süredir Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşamını sürdüren teröristle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü YPG´nin Kobani´deki barınma alanlarında, elinde kalaşnikof ile nöbet tutarken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. İstihbarat birimleri, elde ettikleri fotoğrafın ardından polis ekipleriyle iletişime geçti. Bu kapsamda hareke geçen ekipler, Bismil'de düzenledikleri operasyonla Basil el Alevi'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edilen el Alevi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Basil el Alevi'ye 15 yıl hapis cezası verildi. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, terörist el AIevi'nin ifadeleri ortaya çıktı. Basil el Alevi, ifadesinde, terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için YPG'li teröristlerce alıkoyulduğunu belirterek, "Suriye Haseke'de yaşıyordum. Suriye polisi kimliğim olmadığı için beni yakaladı. Ellerinden kaçıp amcamın evine sığındım. YPG'liler gelip beni buradan alıp cezaevine koydular. Buradan da firar edip evime döndüm. Tarlada çalışırken ikinci kez beni alıkoydular. Gözlerimi bağladıktan sonra Rakka'da bir eve götürüldüm. DEAŞ'a karşı savaşmak için zorla adam topluyorlardı. Örgüt mevzilerinde nöbet tuttum. Ama bir yolunu bulup kaçtıktan sonra kaçakçıların da yardımıyla Mardin'den Türkiye'ye giriş yaptım. Bismil'e gelip inşaat işlerinde çalışmaya başladım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2020-08-18 13:39:38

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