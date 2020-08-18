Amed Sportif Faaliyetler’de kongre tarihi belli oldu

2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de uzun süredir yapılmak istenen ancak pandemi süreci nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınamadığı için her defasında ertelenen kongrenin tarihi nihayet belli oldu. Diyarbakır Valiliği aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na yapılan kongre yapma izin başvurusu sonuçlandı. Yapılan görüşmelerin ardından kongrenin 23 Ağustos’ta yapılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“İçişleri Bakanlığı'na yapılan kongre izin başvurumuza olumlu cevap gelmiş olup kongremiz 23 Ağustos'ta yapılacaktır. Kongre kararı alan kulübümüzün yeni yönetiminin belirlenmesi amacıyla 4 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na yapılan kongre yapma izin başvurumuz neticesinde 17 Ağustos 2020 tarihinde kulübümüze kongre yapma izni verilmiştir. Bu kapsamda 4. Olağanüstü Genel Kurulumuz 23 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da Amedspor Şehmus Özer Tesisleri Kongre Salonunda yapılacaktır”.

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