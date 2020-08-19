Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, okul müdürlerini dinledi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, ilçeye bağlı ortaokul müdürleriyle bir araya geldi.

Pandemi sürecinin ardından yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala ilçede bulunan okullarda yapılan çalışmaları değerlendiren Beşikci, okullarda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve yeni projelerin artırılması ve yaygınlaştırılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinin pandemi sürecinin ardından 2020 2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinleyen Beşikci, “Yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz ve belediyemiz özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler. Okul müdürlerimiz ilçemizde bu dönem gerekli tüm tedbirleri alarak eğitim ve öğretim kalitemizin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vererek öğrencilerimizin SosyalKültürel faaliyetlere daha fazla yönlendirilmesini sağlayacaklardır ”dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.