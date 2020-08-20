11 yaşındaki Zeynep’in feryadı yürek dağlıyor Minik Zeynep: "Vücudum yanık olduğu için kimse yanımda oturmuyor" Vücudunun büyük bölümü yanıp hayata küsen kızı için acılı anneden çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yaşındaki Zeynep’in feryadı yürek dağlıyor Minik Zeynep: "Vücudum yanık olduğu için kimse yanımda oturmuyor" Vücudunun büyük bölümü yanıp hayata küsen kızı için acılı anneden çağrı

İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanı üstüne devrildi. Vücudunun büyük bir bölümü yanıp aylarca yoğun bakımda kalan Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudu yanık olduğu için kimsenin yanına oturmak istemediğini ve okula gidemeyeceğini belirterek, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulundu.

11 yaşındaki Zeynep’in feryadı yürek dağlıyor Minik Zeynep: "Vücudum yanık olduğu için kimse yanımda oturmuyor" Vücudunun büyük bölümü yanıp hayata küsen kızı için acılı anneden çağrı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanı üstüne devrildi. Vücudunun büyük bir bölümü yanıp aylarca yoğun bakımda kalan Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudu yanık olduğu için kimsenin yanına oturmak istemediğini ve okula gidemeyeceğini belirterek, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulundu.
Sur ilçesinde babasından ayrı, annesiyle, babaannesi ve halasıyla yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Coşkun, geçen kış ayında sabah elini, yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Elini musluğa atan Coşkun’un üstüne sıcak su kazanı devrildi. Acılar içinde kalan Coşkun’a çığlıklarıyla aile fertleri yetişip sıcak suyun içinden çıkartmaya çalıştı. Aile fertlerinin de yandığı sudan Coşkun’u kurtararak hastaneye yetiştirdi. Yaklaşık 2,5 ay alçılı bir şekilde tedavi gören Coşkun, hayata tutundu. Coşkun, vücudunda büyük izler kaldığı için kimsenin onun yanında oturmadığını belirterek, okula gitmediğini ve gitmek istemeyeceğini belirtti. Tedavi için ailesinin de imkanı olmadığını ifade eden Zeynep Coşkun, başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililere yardım çağrısında bulunup, kendisini bu acıdan kurtarmalarını istedi. Anne Fatma Duran da kızının durumundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bir anne olarak kendisinin de duruma üzüldüğünü dile getirdi.

“Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor”
3 çocuk annesi Fatma Duran, büyük kızının geçen yıl ocak ayında sabah elini yüzünü yıkamak için banyoya gittiğini, sabah 10.00 sularında herkesin uyuduğunu söyledi. Bağırma sesiyle uyandığında kızını kaynar suyun içinde bulduğunu belirten anne Duran, “Ben o zaman hamileydim, kızımı kimse banyodan çıkaramadı. O kadar ki kaynar su çoktu. Kim banyoya gidiyordu yanıyordu, geri geliyordu. Ablam buradaydı, ablam gitti ayakları yandı, onu çıkardı. Hastaneye götürdük, 10 yaşındaydı. 2,5 buçuk ay hastanede yoğun bakımda kaldı. Kızımın durumu çok ağırdı, yaşaması bir şans oldu. Çok zor günler yaşadık, kızım 1,5 yıldır daha da kendine gelemiyor. Okula gitmek istemiyor. Ona yanık elbisesi yazdılar, dediler o iyidir ondan aldık. Borç ettik, sağ olsun millet borç verdi aldık. Hiçbir faydasını görmedik, kızım şimdi hiç iyi değil. Psikolojisi bozulmuş, bende onu öyle görünce kahroluyorum. Kızım o yaralarını görünce diyor ben okula gitmiyorum daha. Geçen sene hiç gitmedi. Bu senede diyor ben gitmek istemiyorum. Bunun tedavisi eğer varsa, lütfen, yetkililere sesleniyorum yardımcı olsunlar. Benim durumum yok, benim kızımın psikolojisi bozulmuş. Bir anne olarak benimde bozulmuş” dedi.

“Kimse benimle arkadaş olmuyor, sürekli tek başıma oturuyorum, okula gitmek istemiyorum”
11 yaşındaki Zeynep Coşkun, kimsenin kendisiyle arkadaş olmadığını söyledi. Elini, yüzünü yıkamak için elini musluğa attıktan sonra sıcak su kazanının üstüne devrilerek yandığını kaydeden Coşkun, “Ağlamaya başladım, teyzem beni kurtarmaya çalıştı onunda ayağı yandı. Ambulansta beni uyuttular. Hastanede bayılmıştım, yatakta uyandığımda alçılı bir şekilde yatıyordum. 2,5 ay boyunca orada yatakta kaldım, yürüyemiyordum. Bir defa ameliyat oldum. Ayaklarım iyileşmediği için vücudumdan parça kopardılar. Sonra o parçayı bacaklarıma monta ettiler ve bacaklarım öyle iyileşmeye başladı. Ben okula gidemiyorum, herkes benimle dalga geçiyor. Sınıftakiler kimse yanıma oturmuyor. Durumumdan dolayı vücudumu görünce benden kaçıyorlar. Kimse benimle arkadaş olmuyor, ben sürekli tek başıma oturuyorum. Okula gitmek istemiyorum. Bu yaz asla terlik giyemedim, geçen yaz da öyle. Kolluyla dışarı çıkmak zorundayım. 18 yaşıma girdiğimde bana estetik yapabileceklerini söylüyorlar. Ama onunda yüklü bir maliyeti varmış. Ailemin de durumu yok. Babam işsiz, bizi terk etti. Şuanda başka bir şehirde. Bizde babaannemin ve halamın yanında yaşıyoruz. Bu konuda yardım istiyorum. Bana bir ilaç aldılar, 20 bin liraya. Onu da borçla aldılar. Babam, babaannem herkes o borcu ödemek zorunda. Ailemde benim yüzümden hiçbir şey yapamıyor. Yetkililere sesleniyorum, özellikle Sağlık Bakanımıza. Biz ilaçlarımı alamıyoruz, sürekli borçla alıyoruz. Hala o borcu ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar belediyesinden hizmet atağı
YEREL HABERLER Bağlar belediyesinden hizmet atağı
HDP önündeki eylemde 352’inci gün Acılı anne Songül Altıntaş: “PKK oğlumu nasıl kaçırdıysa bana öyle de getirsin”
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 352’inci gün Acılı anne Songül ...
Japonya Büyükelcisi Akıo Mıyajıma’dan Vali Karaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Japonya Büyükelcisi Akıo Mıyajıma’dan Vali ...
ÇKS kayıt süresi 1 Eylüle uzatıldı
YEREL HABERLER ÇKS kayıt süresi 1 Eylüle uzatıldı
Diyarbakır’da bir eczane teknikeri korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir eczane teknikeri korona virüsten ...
Hem kaçak elektrik kullandılar, hem ekipleri köye almadılar Köylüler kaçak elektrik denetimi yapan ekipleri engelledi
YEREL HABERLER Hem kaçak elektrik kullandılar, hem ekipleri köye ...
Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor Süs havuzunda yüzen çocuklara kimse dur demiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor Süs ...
Ayakkabı boyacısı, kazandığının yarısını sokak hayvanlarına harcıyor
YEREL HABERLER Ayakkabı boyacısı, kazandığının yarısını sokak ...
Diyarbakır'da 9 bin kişiye 11 milyon TL 'koronavirüs' cezası kesildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 9 bin kişiye 11 milyon TL 'koronavirüs' ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ...
Başkan Beşikci, pandemi denetiminde
YEREL HABERLER Başkan Beşikci, pandemi denetiminde
Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi
YEREL HABERLER Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme ...
Kahraman çocuklar hayatlarında ilk defa uçağa bindi Tuzla Belediyesi tarafından ağırlanacak Diyarbakırlı yardımsever çocuklar yola çıktı
YEREL HABERLER Kahraman çocuklar hayatlarında ilk defa uçağa ...
Düzensiz göçmenleri Ankara diye Diyarbakır'a bıraktılar
YEREL HABERLER Düzensiz göçmenleri Ankara diye Diyarbakır'a ...
HDP önündeki eylemde 352'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 352'nci gün
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelerin hikayeleri yürek burkuyor PKK’lılar kaçırdıkları çocuğun ayakkabısını ailesine vermeyi çok gördü Oğlu kaçırılan Süleyman Aydın: "Ben terörist babası olmak istemiyorum"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelerin hikayeleri ...
Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, okul müdürlerini dinledi
YEREL HABERLER Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ...
HDP önündeki eylemde 352’inci gün Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 352’inci gün Ailelerin evlat ...
DÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç görevi devraldı
YEREL HABERLER DÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç görevi ...
Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Güneydoğu illerine çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi Trabzon ...
O kahramanların ailesi evini İHA’ya açtı Kahraman çocuklardan Burhan'ın amca Karadaban: “Bence bu kadar abartılmaması lazım, zaten çocuklarımız böyle”
YEREL HABERLER O kahramanların ailesi evini İHA’ya açtı Kahraman ...
Silvan'da elektrik sayaçları dışarı alınıyor
YEREL HABERLER Silvan'da elektrik sayaçları dışarı alınıyor
Diyarbakır’da korona virüs denetimi Sur ilçesinde yapılan denetimlere, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs denetimi Sur ilçesinde ...
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, kırmızı ışıkta halay çektiler
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X