Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (1)

Mücahit YOLCUEmrah KIZILSerdar SUNARNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncu dükkanında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncuya ait iş yerinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ihbar üzerine hale itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN
2020-08-20 16:28:36
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