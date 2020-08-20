Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, ALACAK DEFTERLERİ DE YANDI

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncu dükkanında çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı. Dükkanlarda bulunan sebze ve meyveler için kullanılan plastik kasaların alev almasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla olay yerine 5 yangın söndürme aracıyla gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede binlerce kasa ve komisyonculara ait binlerce TL'lik alacağın yazıldığı defterler yandı.

40 BİN TL PARAM VE 3 BİN KASAM YANDI

Alevlerin iş yerine sıçradığı komisyonculardan Ali Aksu, yangında 40 bin TL nakit parası ile 3 bin dolayında plastik kasasının yandığını belirterek, "Bizim dükkan şu anda tanınmaz hale geldi. 3 bine yakın kasam ve 40 bin TL'ye yakın param vardı. Kül oldu gitti. 70 bin TL'ye yakın zararım var. Canımız sağ olsun. Yangının sebebini bilmiyorum" dedi.

Yangını fark ettikleri gibi müdahalede bulunduklarını anlatan hal esnafından Hasan Aktaş ise "Deponun arka tarafında alev gördük. Koşmamızla alevlerin büyümesi bir oldu. Sonra dükkanlara sıçradı. 4 dükkan zarar gördü. Plastik kasalar yandı. Çok şükür cana zarar gelmedi. Bazı esnafın veresiye defteri de yanmış. Defterde 300 bin lira borç yazılıydı" diye konuştu.

İş yerinde hesap yaptıkları sırada yangını fark ettiklerini ifade eden Mehmet Ekin, "Arka tarafta kasalarımız vardı. Müdahale etmeye çalıştık. Baş edemeyince itfaiyeyi aradık. Ne dükkan kaldı ne kasa. Kasalar, defterler, yazıhane hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.Emrah KIZIL, Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN

2020-08-20 18:01:41



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