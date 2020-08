Taşçıer’den Diyarbakır eğitimine neşter Cumhuriyet tarihinde yapılmayan başarılara imza atıldı

Diyarbakır’a atandığı günden itibaren tek derdi 500 bin öğrencinin daha kaliteli eğitim alması olan Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve ekibi çıtayı yükseltmek için yaptıkları yeni projeler ile adeta Diyarbakır’ın kanayan yarası olan eğitime neşter vurup üst üste başarılar elde etti. Cumhuriyet tarihinde yapılamayan bir çok projeyi hayata geçiren Taşçıer ve ekibi 18 ayda gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğretmen, hem öğrenci ve hem de velilerin gözdesi haline geldi.

Görevi devraldıktan sonra yaptığı fizibilite çalışmalarının ardından lavabo ve tuvaletleri olmayan veya kullanılamaz halde olan 300 okulun tadilatları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un destekleriyle kısa sürede tamamlayan Taşçıer, son 1,5 yılda yaklaşık 20 yıldır herhangi bir bakımonarım işlemi görmemiş 250 okulu yenileyerek öğrencilerin daha güzel ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağladı.



Akademik çözümlerle başarıya ulaşıldı

Akademik başarı sıralamasında LGS’de 2019 sıralamasında 73. sırada yer alan Diyarbakır eğitimini masaya yatıran Taşçıer, YKS sonuçları baz alındığında kentin sıralamasının olması gerekenin çok altında olduğu görüp, yıl boyunca gerçekleştirdikleri özel eylem planları ve deneme sınavlarıyla sorun alanlarını belirleyerek, başarıyı düşüren nedenleri ortadan kaldıran çalışmalara imza attı. Pandemi koşullarında evlerinden çıkamayan öğrencilere yönelik de çalışma yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, süreç boyunca her ay deneme sınavları yayınlamaya başladı. Kapsamı değişen Liseye Geçiş Sistemi için örnek soru ve konu kapsamını içeren kılavuz yayınladı. Öğrencilerin EBA üzerinden aldıkları derslere ek olarak, Diyarbakır’da görev yapan öğretmenlerin ders anlatım videoları meslek lisesi öğretmenlerinin çekimleriyle müdürlük adına açılan YouTube kanalına yüklendi. Bu kapsamda yayınlanan canlı dersler 71 videoya gelen dönütler doğrultusunda yapıldı. Yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda Diyarbakır’ın bir önceki yıldan daha iyi bir başarı elde ettiği tespit edildi. Türkiye geneli net ortalamasıyla Diyarbakır geneli net ortalaması arasındaki fark önemli oranda kapatıldı. Yine YKS sınavındaki ilk verilere göre geçen yıl elde edilen ortalamanın üzerinde bir ortalama elde edildi. 2019 LGS sınavında 26 bin 356 öğrenciyle Türkiye ortalamasının 8,5 net altındayken, 2020 LGS sınavına giren öğrencilerimizin yüzde 78’ine tekabul eden 30 bin öğrenci net ortalaması ülke ortalamasının yaklaşık 1 net üzerine çıktı. Yapılan çalışmaların ardından Diyarbakır’da LGS’de 1 yanlış yapan 17 öğrenci, 2 yanlış yapan 17 öğrenci çıktı. Sınavdaki 90 sorudan 80 net üzeri yapan öğrenci sayısı 318’e çıktı. LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 98’i ilk üç tercihine yerleşerek, bir önceki yıla göre ciddi oranda bir yerleştirme başarısı gerçekleştirildi. 2020 YKS sonuçlarına göre Diyarbakır’da 3’ü ilk 100’de olmak üzere 16 öğrenci ilk bin öğrenci arasına girdi.



Diyarbakır ve bölgenin maske ve dezenfektanları halk eğitimlerde üretildi

Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin çalışma kapasiteleri arttırılarak ve üretim yapılabilir duruma getirildi. Diyarbakır ve bölgenin pandemi koşullarında ihtiyaç duyduğu maske ile dezenfektan ihtiyacı halk eğitim merkezleri tarafından üretilerek karşılandı. Öğrenciler, öğretmenlerinin himayesinde üretime ve aile ekonomilerine döner sermaye ile katkıda bulundu. Böylelikle hem öğrenciler kazandı, hem Diyarbakır ve bölgenin maske ile dezenfektan ihtiyacı karşılandı. Pandemi süreci boyunca; halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüsü ve meslek liseleri aracılığıyla 2 milyon adet maske üretimi yaptı. Meslek liseleri aracılığıyla 122 ton dezenfektan üretimi gerçekleştirildi.



Meslek liseleri fabrika gibi çalışmaya başladı

Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve ekibinin masaya yatırdığı Diyarbakır eğitim camiasında sorunlar teker teker tespit edilerek bunlara çözümler üretildi. Masaya yatırılan sorunlardan biri olan meslek liselerine yönelik yapılan projelerle meslek liseleri birer fabrika gibi çalışmaya başlatıldı. Bu kapsamda, meslek liselerinde üretilen sıra masalar hem Diyarbakır’daki okullara hem de ülkenin farklı bölgelerindeki okullara gönderildi. Meslek liselerinin altyapısını güçlendirmek adına Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan projede 4 farklı meslek lisesinde 785 bin liralık atölye kurulumu ve altyapı güçlendirmesi yapılarak meslek liseleri üretime teşvik edildi. Ayrıca meslek liseleri tarafından yapılan üretimler bakanlık ve yerel yönetimlerin kullanımına verildi.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, şeffaflık, adalet ve liyakat konularında derin bir travmaya yol açan ve iş barışında yaşanan pek çok olumsuz sorunların giderildiğini söyledi. Taşçıer, “Eğitimin öğrenci, veli ve öğretmen eksenli gelişen bir ekosistem olmasından hareketle, işbirliğine dayalı duyarlı bir ortam geliştirilmeye çalışılmıştır. Kısa sürede bunun meyveleri alınarak pek çok ulusal projelerde ve yarışmalarda Diyarbakır'a ilkler yaşatılmıştır. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse bunlar; öğretmenlerimiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği ‘Yenilikçi Öğretim Materyalleri’ yarışmasında 2019 yılında 184 başvuru, 2020 yılında 870 başvuru yaparak ev sahibi İstanbul’un ardından ikinci olmuştur. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışma ve proje etkinliklerinde; TÜBİTAK 4006 kodlu projelerde 46 projemiz kabul edilmiştir. Ülke genelinde 54 projenin kabul edildiği TÜBİTAK 4007 kodlu projelerde 2 projemiz kabul edilmiştir. TÜBİTAK 4004 kodlu projelerde 2 projemiz kabul edilmiş olup ülke genelinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri adına kabul gören 6 projeden 1’i ilimizin projesidir. TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı yarışmasında 5 okulumuzun projesi kabul edilmiş ve kabul sayısıyla başvuran iller arasında ilimiz 16. olmuştur. TÜBİTAK 2204 A Liseler Arası Proje Yarışmasında başvuru sayısı sıralamasında ilimiz 16. sırada yer almıştır. Üstün Yetenekli öğrencilerimiz için Ergani, Bismil ve Kayapınar ilçelerinde Bilim ve Sanat Merkezi kurulmuştur. Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki özel eğitim öğrencilerine hizmet verecek olan, Ergani Rehberlik Araştırma Merkezi yeni eğitimöğretim yılında hizmete başlayacaktır. Okul Öncesi eğitimindeki çocukların, Geleceğin Sınıfları (FCL) projesi kapsamında hazırlanan sınıflarda eğitim görmeleri için hazırlanan proje Haziran 2020 itibariyle tamamlanmış olup bütçesi 153 bin 500 liradır. Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi projesiyle 4 farklı meslek lisemizde 785 bin liralık bütçe ile atölye güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Karacadağ Kalkınma Ajansının finansal desteğiyle, 3 milyon lira bütçeli 17 ilçede "Tasarım Beceri Atölyesi" ve il merkezine "STEM Merkezi" projeleri uygulanmaya konulmuştur. Hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla, çevre ilçelerimizin uzak köylerine 15 kütüphane kazandırılmıştır. Vakıflarla yapılan işbirliği sonucunda geliştirilen "Bir Milyon Kitap" projesinin ilk etabı olan 200 bin kitap seti okullarımıza ulaştırılmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilimizdeki 12 Erasmus+ projesi kabul edilmiştir. Bütçesi 399 bin Eura olan projelerimizle öğretmen ve öğrencilerimizin Avrupa’daki eğitim gelişmelerini takip etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Danimarka ulusal ajansı tarafından kabul edilen 205 bin Euroluk projemizle eğitsel kültür geliştirmesi çalışması yapılacaktır. KA101’den kabul edilen 5 projemizle ülke genelinde başvurusu kabul edilen iller arasında 13. sırada, KA102’den kabul edilen 7 projemizle 15. sırada yer almıştır” dedi.



Pandemi sürecinde de milli eğitim müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürdü

Diyarbakır eğitim sorununa neşter vuran İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve ekibi pandemi sürecinde de çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Bu dönemde, öğrenciler için aileleriyle birlikte yapabilecekleri etkinlikleri içeren etkinlik kitabı yayınlandı. YouTube kanalı üzerinden kültürel bir inovasyon oluşturularak ebru sanatı ile Anadolu Masalları birleştirilerek her hafta bir masal yayınlandı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin evlerinde yapabilecekleri etkinlikleri içeren videolar, haftalık olarak YouTube kanalında yayınlandı. Pandemi süreci tedbirlerinin eğitim alanında uygulamaya başlandığı tarihte yapılan planlamalar sonucu ilki 23 Mart’ta gerçekleştirilen 76 eğitimle 9 bin 200 öğretmene online eğitim düzenlendi. Proje geliştirmek isteyen öğretmenler için proje hazırlık rehberleri oluşturularak YouTube kanalına yüklendi. Bilim sanat merkezi aracılığıyla hastaneler ve emniyet mensupları için 3 boyutlu yazıcılarla siperlikler ve koruyucu tulumlar üretildi. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için aylık denemeler yayınlandı. 2019 yılı eTwinning Bölgesel Konferansı 13 farklı ilden 210 öğretmenin katılımıyla Diyarbakır’da düzenlendi. 2019 yılında öğretmenler 43 kalite etiketi aldı. 2020 yılında 10 okul "eTwinning Okulu" olmaya hak kazandı. Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Online Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi" Diyarbakır moderatörlüğünde 3 bin öğretmenin katılımıyla online olarak yapıldı. Müdürlük tarafından açılan YouTube kanalı 4 ay gibi kısa bir sürede; 164 video yükleyerek 15 bin 539 aboneye ulaşıp, yüklenen videolar 1.6 milyon defa gösterilmiş ve 3 milyon 700 saat izlendi. 20202021 eğitimöğretim yılı için bütün tedbirler alınarak gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Okulların pandemi koşullarına ve risklerine karşı olası bütün tedbirler gözden geçirilerek hem veliler hem de çocuklara her türlü destek verildi.

Korunmanın aynı zamanda korumak olduğunu belirten Doç. Dr. Feysel Taşçıer, “Maske, mesafe ve sosyal izolasyona bu süreçte göstereceğimiz hassasiyet çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda okullarına kavuşmaları sağlanacaktır. Yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya koyacağımız bazı projelerimiz şunlardır; öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyecek ve aynı zamanda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alabilecekleri eğitimler “Diyarbakır Eğitim Akademisi” kapsamında açılacaktır. Gelişen teknolojinin, okullarımıza entegrasyonunun sağlanması ve çalışmaların görünürlüğünün arttırılması adına pilot uygulamasının bu sene başlatılacağı “QR kodlarla” okul tanıtımı projesi ilimizdeki bütün okullara uygulanacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitim öğretim hizmetlerinden aldıkları verimi artırmak adına müdürlüğümüzce özel tedbirler alınmasına yönelik geliştirilen projeler hayata geçirilecektir. “Meslek Liseleri Yaşamın İçinde” projesiyle meslek lisesi öğrencilerimiz öğretmenlerinin mentörlüğünde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

