Silvan'da 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 9 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.

Silvan ilçesinde daha önce korona virüs testi pozitif çıkan ve çeşitli hastanelerde tedavi gören 7 kişi hayatını kaybetti. 70 kişinin ise Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

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