HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354’üncü gününde Ailelerin direnişi devam ediyor

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 354’üncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 354’üncü günde de sürüyor. 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için evlat nöbetine devam eden Hatice Ay, 354 gündür eyleme devam ettiğini, sonuna kadar da devam edeceklerini söyledi. Oğluna eve dönmesi çağrısında bulunan anne Ay, “Muhammed oğlum eve dön. Gel devlete teslim ol. Cezaevi yok, hapis yok. Sen hastasın, beş senedir senin için hasta olmuşum. Çocuğumu almadan buradan kalkmayacağım zaten. Sonuna kadar buradayım. Sağ olana kadar ben burada devam edeceğim. Adalete, devlete güveniyorum. Allah’ın izniyle inşallah onu getirirler. Çocukların hepsini HDP götürüyor. HDP aracılık yapıyor” dedi.

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