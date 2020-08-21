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Diyarbakır kuyumcular odasından, ‘altın’ gibi öneri Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner: “Altın düşüşe geçse de, her zaman kazandırır”

İHA

Diyarbakır kuyumcular odasından, ‘altın’ gibi öneri Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner: “Altın düşüşe geçse de, her zaman kazandırır”

Korona virüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi. Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen korona virüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu.

“Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir”
Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti. Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi.

“Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar”
Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı. Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu.

“Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum”
Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın”
Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi:
“Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.”

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