Yangında hasar gören iş yerleri temizlendi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, Sebze Halinde çıkan yangında hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde bulunan Sebze Halinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Harabeye dönen iş yerlerinin enkazı Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılarak temizlendi. İş makineleri ve ekiplerin hummalı çalışması sonunda hasar gören iş yerlerindeki enkaz tamamen kaldırıldı.



"Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"

Olaydan hemen sonra hasar tespiti ve temizlik çalışmalarının yapılması için talimat veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayda can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Beyoğlu, “İşin maddi zarar boyutu da elbette önemlidir ancak daha önemli olan can kaybı olmamasıdır. Çok şükür olayda can kaybı yaşanmadı. Maddi zarar telafi edilir ama cana gelen zararın telafisi yok. Esnaf kardeşlerimize en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunarak bir daha böyle vahim olaylar yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.