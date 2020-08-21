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Diyarbekirspor'dan Vali Karaloğlu'na nezaket ziyareti

İHA

TFF 3. Ligde mücadele eden Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yöneticiler Hasan Çakar ve İhsan Yapıcı, Vali Münir Karaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyarbekirspor'dan Vali Karaloğlu'na nezaket ziyareti

TFF 3. Ligde mücadele eden Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yöneticiler Hasan Çakar ve İhsan Yapıcı, Vali Münir Karaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kulüp Başkanı Turan, Vali Karaloğlu’na isminin yazılı olduğu 21 numaralı formayı hediye etti. Vali Karaloğlu’nun kulübün durumu hakkında bilgi alarak destek sözü verdiğini belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, oluşan tablodan çok memnun kaldıklarını söyledi. Vali Karaloğlu’nun sporu seven ve sporu bilen önemli bir değer olduğunu belirten Avşar, “Göreve başladığı günden bu yana kentimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek bunun için emek ve mesai harcayan valimize nezaket ziyaretinde bulunduk. Kulübün durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir tablo çıktı ortaya. Valimizi maçlarımızda ve kulübümüzün yanında görmek istiyoruz. Amacımız güzel bir oluşum meydana getirerek üst liglere çıkmaktır. Diyarbakır’ın buna ihtiyacı var. Yakın ilgisinden dolayı değerli Valimiz Münir Karaloğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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