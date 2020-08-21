Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı sporcularla buluştu

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede çeşitli faaliyetlere katılan sporcularla bir araya geldi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Büyüknalçacı, yetkililerden ilçenin tesis durumu, sporcu sayıları ve yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra spor salonunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek sporcular ve sporcu velileriyle sohbet etti. Kaymakam Büyüknalçacı, Çınar’ın gerek sporcu sayıları gerekse faaliyetler açısından Diyarbakır’da önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, ilçede önümüzdeki dönemde de aynı hırs ve istekle çalışmaların devam edeceğini söyledi. Kaymakamlık olarak her türlü katkıda bulunacaklarını aktaran Kaymakam Büyüknalçacı, “Kız çocuklarımızın antrenmanlara katılmaları ve ailelerinde onlarla birlikte sürecin içinde olmaları bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ilçemize yeni projeler ve tesisler kazandırarak daha güzel imkanlarla yetenekli çocuklarımızın başarılı olmasını sağlayacağız” dedi.

Kaymakam Büyüknalçacı, daha sonra sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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