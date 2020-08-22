Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu’ya teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu’ya teşekkür

İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevi başında haksızlığa uğrayan polislere sahip çıkmasına teşekkür etti.

Gündüz'den polislerin görevlerine dönmesini sağlayan Bakan Soylu’ya teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkan Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevi başında haksızlığa uğrayan polislere sahip çıkmasına teşekkür etti.
Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Soylu'nun, görevi başında haksızlığa uğrayan polise sahip çıktığını söyledi. Önceki gün İstanbul Kadıköy’de görev yapan vatan evlatları, polislerin görevleri başında kendini bilmez bir bayanın incitici ve küfürlü konuşmaları karşısında görevini yapmaya çalışırken haksızlığa uğradığını ileri süren Başkan Gündüz, “Bakanımız olayı duyar duymaz açığa alınan polisleri görevlerine iade için gerekeni yapmıştır. Görevi başındaki polislerimize küfür, ağır hakaretler savurup yapılan görevi engellemek isteyen bayanların tutumu karşısında görevlerini layıkıyla yapmışlardır. Buna rağmen açığa alınıp haksızlığa uğrayan polislerimizin görevlerine iade edilmesi polis teşkilatımızı ve milletimizi sevindirmiştir. Soyadına yakışanı yapan Soylu bakanımız gece gündüz çalışırken en ufak olumsuzluğa bile müdahale etmiş ve kamu oyunun takdirini kazanmıştır. Polis teşkilatımıza yapılan her türlü saldırının karşısında olan bakanımız Süleyman Soylu’ya ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a şehit ve gazi ailelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatanı için gece gündüz askerimizin, polisimizin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın yanında olan bu vatan evlatlarına sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. İçişleri Bakanımız her zaman biz şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmuştur. Bizlerde her zaman onların daima yanlarında olacağız. Hiçbir haksızlığın karşısında eğilmeyen sayın bakanımız, emniyet genel müdürümüz ve tüm kolluk kuvvetlerimize başarı, sağlık, sıhhat diliyoruz. Gece gündüz demeden, kar kış demeden, sıcağın kavurucu gücüne karşı evinden, çocuklarından fedakarlık yapıp canla başla çalışan içişleri bakanımıza ve emniyet genel müdürümüze; biz şehit ve gazi aileleri sonsuz şükranlarımızı bildiriyoruz. Dualarımız sizlerle olsun inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sur zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat eli Yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanlarına yem ve su bırakıyorlar
YEREL HABERLER Sur zabıtasından sokak hayvanlarına şefkat ...
Prof. Dr. Abdullah Atlı'dan korona uyarısı Hastalık değil, tedbirin önemli olduğunu belirten Atlı "Korona dediğimiz olay bir griptir" Sanki koronaya yakalanan herkesin öleceği, başına kötü bir şey geleceği gibi bir algı var"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Abdullah Atlı'dan korona uyarısı Hastalık ...
Diyarbakır’ın kanaat önderlerinden Arslanoğlu ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın kanaat önderlerinden Arslanoğlu ...
Bilgi Evi öğrencileri şehirlerini tanıyor
YEREL HABERLER Bilgi Evi öğrencileri şehirlerini tanıyor
Başkan Beyoğlu’ndan doğal gaz müjdesi yorumu: "Gözün aydın Türkiye’m"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan doğal gaz müjdesi yorumu: "Gözün ...
Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor
YEREL HABERLER Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar ...
AFAD gönüllülerinden Silvan'da sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerinden Silvan'da sosyal mesafe ve maske ...
Amed Sportif Faaliyetlerde belirsizlik devam ediyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetlerde belirsizlik devam ediyor
Amedspor Futbol Okulu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Amedspor Futbol Okulu kayıtları başladı
Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı sporcularla buluştu
Diyarbekirspor'dan Vali Karaloğlu'na nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan Vali Karaloğlu'na nezaket ziyareti
Yangında hasar gören iş yerleri temizlendi
YEREL HABERLER Yangında hasar gören iş yerleri temizlendi
Kaymakam Beşikci muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci muhtarlarla bir araya geldi
HDP’liler, dağa kaçırdıkları çocuğu kandırıncaya kadar 10 çay içirtmiş
YEREL HABERLER HDP’liler, dağa kaçırdıkları çocuğu kandırıncaya ...
Diyarbakır kuyumcular odasından, ‘altın’ gibi öneri Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner: “Altın düşüşe geçse de, her zaman kazandırır”
YEREL HABERLER Diyarbakır kuyumcular odasından, ‘altın’ gibi ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354’üncü gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 354’üncü ...
Silvan'da 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da 32 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Taşçıer’den Diyarbakır eğitimine neşter Cumhuriyet tarihinde yapılmayan başarılara imza atıldı
YEREL HABERLER Taşçıer’den Diyarbakır eğitimine neşter Cumhuriyet ...
Diyarbakır'da hayvan borsasında 'giriş ücreti' kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hayvan borsasında 'giriş ücreti' ...
Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
Sur sokaklarında faytonla nostalji
YEREL HABERLER Sur sokaklarında faytonla nostalji
Bağlar Belediyespor’un kongresi gelecek haftaya ertelendi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un kongresi gelecek haftaya ...
Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X