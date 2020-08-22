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HDP önündeki eylemde 355'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 355'inci gün


Serdar SUNAR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 355'nci günde de sürdürdü. 2015 yılında, Siirt´te HDP´li belediyede staj yaptığı sırada dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Sedat Dağtekin için evlat nöbeti tutan Aydın Dağtekin, "Gelsin, adalete teslim olsun. Onun yeri orası değil. Yeri, annesinin babasının yanı" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
'OĞLUM DEVLETE SIĞINSIN'
Siirtli Aydın Dağtekin, evlat nöbetini, 2015 yılında HDP´li belediyede staj yaparken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Sedat Dağtekin için sürdürüyor. Oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Dağtekin, "Ondan herhangi bir bilgi alamadık. Ölü mü, sağ mı, bilmiyoruz. Annesi şu an Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda. Sedat gelsin annesine kavuşsun. Kardeşi asker. Gelsin, adalete teslim olsun. Onun yeri orası değil. Yeri, annesinin babasının yanı. Oğlumuzu istiyoruz. Bu çile artık bitsin. Sabaha kadar annesi ağlıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Benim isteğim Sedat gelsin, devlete sığınsın" dedi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN
2020-08-22 13:08:06

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