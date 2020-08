Diyarbekirspor’da yeni hoca Erdal Alparslan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekibi Ditarbekirspor'un yeni teknik direktörü Erdal Alpaslan oldu.

Kulüp 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, deneyimli teknik adam ile sözleşme imzaladıklarını belirterek gelecek hafta kamp çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. YeşilKırmızılı kulüp, transferde de atağa kalktı. Basın Sözcüsü Avşar, Vanspor'dan kaleci Salih Şenbaş, Nevşehir Belediyespor'dan stoper Ethem Pülgir ile bonservisi elinde olan Ferhat Çoban ile anlaştıklarını bildirdi. İç transferde ise Maksut Birben ile anlaşma sağlandı. Diyarbekirspor'un 20202021 sezonundaki yönetimi de belli oldu. Yönetim kurulu görev dağılımı şöyle açıklandı:

"Onursal Başkan Feyzi İlhanlı, Başkan Turan İlgin, 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Futbol Yatırımları AŞ Başkanı İhsan Yapıcı, Başkan Yardımcısı Uğur Kaya, As Başkan İkram İlhanlı, As Başkan Fatih Evran, As Başkan Hasan Çakar, As Başkan Aziz Gönülalan, As Başkan Galip Güntoğar, As Başkan Kemal Onur, As Başkan Kıran Niko İlgin, As Başkan Vedat Baran, Taraftar Sorumlusu Orhan Tuma, Salon Sporları Koordinatörü Ahmet Yazar".

