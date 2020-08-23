Bağlar'ın sorunları masaya yatırıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kentteki kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ilçenin sorunları ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

400 binden fazla nüfusu ile Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin sorunları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile masaya yatırıldı. Bağlar Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurumlarının müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesinin birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçenin sorunları, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.



"Uyum içerisinde çalışarak Bağlar’a hizmet edeceğiz"

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 17 aylık dönemde Bağlar’a ciddi hizmetler kazandırdıklarının altını çizerek Vali Karaloğlu’nun öncülüğünde önümüzdeki 3 yıllık sürede Diyarbakır ve Bağlar’da önemli bir değişim yaşanacağına inandıklarını kaydetti. Beyoğlu, "Bağlar’ımız için yararlı sonuçlar meydana getireceğine inandığımız böylesine anlamlı bir toplantı yapılmasını memnuniyetle karşıladık. Valimizin öncülüğünde inşallah kentimiz ve ilçemiz hak ettiği değişimi yaşayacaktır. Belediyemize olan güven ve desteği çalışma azmimizi ve üzerimizdeki sorumluluk bilincini daha da artırmıştır. Verdiği desteklerden ötürü kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Valimizle birlikte, uyum içerisinde çalışarak bunu sağlayacağız" dedi.





Belediyenin hizmetleri ve projeleri anlatıldı

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Bağlar Belediyesi İmar Müdürü Fırat Kılıç ve Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, belediyenin çalışmaları ve öngörülen projelerle ilgili slayt gösterisi eşliğinde sunum yaptı. Belediyenin bazalt taşından üretmiş olduğu asfalt ile şu ana kadar ilçe merkezinde 83 kilometreyi kapsayan 63 bin ton asfaltlama yaptığı, 35 bin metre karelik alanda parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdiği ve kırsal bölgelere 43 kilometre yeni yol kazandırdığı ifade edilerek hayata geçirilen organik tarım ve gül bahçesi projeleri anlatıldı. Sunumda ayrıca belediyenin pandemi sürecindeki çalışmaları, ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar ve hazırlanan projeler dile getirildi. Eski Bağlar bölgesindeki çarpık kentleşmeyi dönüştürmek üzere hazırlanan kentsel dönüşüm raporunun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu kaydedildi.



Başkan Beyoğlu teşekkür etti

Bağlar’daki kırsal mahallelerde ulaşımı rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından grup mahalle yolları yapılmasının kırsal bölgelerde ulaşımı rahatlatacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, söz alarak Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.

Toplantıda Başkan Beyoğlu, Sakarya Caddesindeki alt yapı sorunlarını da dile getirerek Vali Karaloğlu’ndan destek istedi. Esnafın beklentisinin farkında olduklarını belirten Vali Karaloğlu, ihale çalışmaları yapılarak sorunun kısa zamanda çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine talimat verdi. Başkan Beyoğlu, Sakarya Caddesinin ihya edilmesine yönelik çözüm odaklı adımlardan dolayı Vali Karaloğlu’na teşekkür etti.

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