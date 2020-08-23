Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen devam eden düğün konvoyları, hem salgın hem de kaza tehlikesini artırıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarına göre, en çok artış olan 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün konvoyları yasaklandı. Yasağa rağmen dün gece merkez Kayapınar ilçesinde onlarca araçlık düğün konvoyu görüntülendi. Konvoydakilerin bazıları, camdan sarkarak, dans ederken, bazıları da kırmızı ışıkta araçtan inerek oynadı. Hem salgın hem de kaza tehlikesini artıran bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-08-23 10:33:11



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