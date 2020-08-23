Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık giriş kapısı gün yüzüne çıkarıldı. Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim yeri olarak kullanılan ve 6 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü kalede gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınak, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı yer alıyor.

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