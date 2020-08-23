Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu, 'Terör ve Derin Siyaset' kitabını okuyucularıyla buluşturdu

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, gündemdeki olayları kaleme alıp Tük ve Kürt kardeşliğine vurgu yaptığı Terör ve Derin Siyaset isimli kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Dr. İmbat Muğlu, son yıllarda yaşanan olaylar ve gündemdeki konuları ele aldığı Terör ve Derin Siyaset isimli yeni kitabını okuyucuları ile buluşturdu. Dr. Muğlu, kaleme aldığı kitabın ilk bölümünde TürkKürt kardeşliği üzerine değerlendirmeler ile birlikte askersivil ilişkileri ve dönem içinde yaşanan olayların bin yıllık Türkler ve Kürtlerin kader birliğine olan etkisine değindiğini belirtti. Dr. Muğlu, "İkinci bölümde terör, terörizm ve güvenlik üzerine değerlendirmeler alanında terörle ilgili tanımlar, olaylar, sebepleri ve anahtar terimler, terörün ulusal, uluslararası, dinsel ve ideolojik boyutları, taktikler, hedefler ve terörle mücadelede izlenen stratejiler ile birlikte PKK, YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ, PDY’nin nasıl birer örgüt oldukları hakkında karşılaştırmalı yöntemler kullanılarak anlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 darbesi akabinde 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 askeri müdahalelerinin ardından 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi alanında birçok çalışma kaleme alınmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise gündem ve siyaset üzerine değerlendirmeler ekseninde şanlı zaferlerimizden, vatan, bayrak, millet sevdalısı gönül dostlarından, başarılı devlet adamlarından ders alınacak yaşam öyküleri kaleme alınmıştır. Kısacası kitabın içeriği, siyaset kuramı, tarih, terör, iç güvenlik, uluslararası güvenlik, politik çatışma, silahlı çatışma ve sosyal ortamlar gibi belirli konularda yazılmış makale ya da akademik yayınları kapsamaktadır. Terör örgütü PKK’nın hainliğinden, FETÖ’nün tehlikesinden, DEAŞ’ın katilliğinden ve Türkiye'nin yedi düvele karşı direnişini bir kez daha hatırlatarak, batılı emperyalistlerin Sevr Antlaşması ile kabul ettiremedikleri hayal ve arzularını 2000'li yıllarda gerçekleştirmek istediklerini ve her türlü Ali Cengiz oyununu bu kitapta görebilirsiniz" dedi.

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