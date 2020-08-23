Serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki Poyraz Çitil, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bir süre sonra su yüzeyinde bulundu. Çitil'in cansız bedeni, köylüler tarafından sudan çıkarıldı.

Poyraz Çitil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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