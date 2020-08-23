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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbekirspor’dan 6 transfer

İHA

Diyarbekirspor’dan 6 transfer

TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Mehmet Erdal Alpaslan’ın gelmesiyle teknik direktör sorununu çözen yeşil kırmızılı ekip, iç ve dış transferde toplam 6 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Dış transferde Çorum Futbol Kulübü’nden kanat oyuncusu Murathan Buruş, Bucaspor'da forvet Mehmet Fuat Gölbaşı ve stoper Ferhat Çoban, Nevşehir Belediyespor’dan tecrübeli savunma oyuncusu Ethem Pülgir ve Belediye Vanspor’da kaleci Salih Şenbaş’ı renklerine bağlayan Diyarbekirspor, iç transferde de Maksut Birben ile tekrar anlaşmaya vardı.
Transferlere en az 10 futbolcunun daha eklenmesi bekleniyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, transfer çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık çalışmalarına başlayacak.

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