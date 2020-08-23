Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim sorunu çözüldü

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TFF 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de kongre yapıldı.

Aylardır pandemi nedeniyle yapılamayan olağanüstü genel kurul dün gerçekleşti. Kulübün Talaytepe’deki tesislerinde gerçekleşen kongrede, Vechettin Alsaç başkanlığındaki yönetim göreve seçildi. Tek liste halinde gerçekleşen kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“Vechettin Alsaç, İhsan Avcı, Mehmet Dalkıran, Neval Şimşek Sadioğlu, Mehmet Akyıl, Edip Ünver, M. Şefik Özdil, Meltem Gönüllü, Sezai Ayas, Devrim Çakmakçı, Cahit Turan, Ramazan Karçığa, Hanifi Okumuş, Şahin Tazgel, Selahattin Yıldırım, Şeref Gökçe, M. Ali Aksoy, Hayal Dündar, İbrahim Sevgi, Abdulmelik Kılıç, Renas Yıldırım, Suat Yıldız ve Beddi Kaya.”

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