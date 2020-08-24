Transfer harekatına devam eden TFF 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

Diyarbekirspor’da transfer çalışmaları yoğun bir tempoda devam ederken, 1920 Eylülde başlayacak 20202021 sezonu için hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon pandemi nedeniyle kalan maçların oynanmadığı için PlayOff’a kalamadıkları ifade edildi. Açıklamada, bu sezon işi sıkı tutup güçlü bir kadro oluşturarak doğrudan 2. Lige terfi etmek istenildiği ifade edildi. Transfer çalışmalarına da değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Hedefimiz kentimizin şampiyonluk özlemine son vermektir. Bu doğrultuda maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Pandemi nedeniyle önceki yıllar gibi lige hazırlanmak için yeterli ve uzun zaman yok. Kısa sürede doğru tercihler yapmak zorundayız. Deneyimli teknik direktör Erdal Alparslan hocamızla anlaştıktan sonra iç transferde Maksut Birben’le yeniden anlaşarak 1928 Bucaspor’dan Ferhat Çoban ve eski oyuncumuz Mehmet Fuat Gölbaşı, Vanspor’dan Salih Şenbaş, Nevşehir Belediyespr’dan Ethem Pütgil ve Çorum Futbol Kulübünden Murathan Buruş’u transfer ettik. Çok önemli oyuncularla anlaşmak üzereyiz. Şampiyonluk kadrosunu kurmamıza çok az kaldı. Taraftarlarımız mutlu olacakları bir sezonu yaşamaya hazırlansın."

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