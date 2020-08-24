Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde KulMuş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muş’tan Kulp ilçesine hareket eden Hakim Çıtanak yönetimindeki 06 BIT567 plakalı otomobil, Ağaçkorur mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Hakim Çıtanak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıtanak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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