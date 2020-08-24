Market işletmecisinin sigara paketini çaldı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da markete giren hırsız, işletmecinin sigarasını çaldı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cuma günü merkez Bağlar ilçesindeki markette meydana geldi. Alışveriş için markete gelen kişi, market işletmecisinin küçük yaştaki kardeşiyle birlikte ürünlerini rafa dizdiklerini fark etti. Hırsız, içeriği girdiği gibi market sahibinin masadaki sigara paketini çaldı. Bu sırada market sahibinin kardeşi, sigara paketini çalan kişiyle ilgilendi. İçecek almak istediğini söyleyen kişi, daha sonra vazgeçtiğini belirtip, verdiği parayı da geri alarak marketten ayrıldı. Bir süre sonra sigara paketini göremeyen market işletmecisi, şüphelenerek güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen market işletmecisi, sigara paketinin alışveriş yapmadan ayrılan kişi tarafından çalındığını belirledi. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-08-24 13:50:26



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