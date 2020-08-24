Ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu kavşağa sinyalizasyon sistemi kuruldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sık sık ölümlü ve yaramalı kazaların meydana geldiği belediye kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Silvan'da, geçtiğimiz dönemlerde sık sık ölümle ve yaralamalı kazaların meydana geldiği belediye kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruldu. Konu ile ilgili konuşan Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, okul bölgesi olan belediye kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiğini hatırlattı. Kaymakam Uslu, "Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri belediye kavşağında gerekli çalışmaları yaparak sinyalizasyon sistemi kurup kavşakta yaşanan kazaları en az seviyeye indirecek. Bununla birlikte kavşakta bir üst geçit talebimiz var. Bu talepte de olumlu sonuç aldığımız takdirde öğrencilerimiz can güvenliği tedirginliği yaşamayacaktır. Karayolları ekipleri kavşakta kontrollü gidiş geliş yapılması için sinyalizasyon sitemi kurarak trafik akışının daha güvenli olmasını sağladı. Üst geçit hizmete geçinceye kadar geçici çözüm olarak kavşağa sinyalizasyon yapılarak bisiklet, motorlu araçlarımızın ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığını yapan araçlarımızın güvenliği açısında önem taşımaktadır" dedi.

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