Personelin testi pozitif çıkınca Silvan'daki iki PTT şubesi kapatıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan iki PTT şubesi, personellerinin birinde korona virüs çıkması sonucu kapatıldı.

Silvan'da bulunan merkez PTT şubesinde vezne görevlisi M.A.'nın baş ve karın ağrısı ile bulantı şikayeti ile başvurduğu hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. M.A. tedavi altına alınırken, çalıştığı şube ise bir haftalığına kapatıldı. Silvan ilçesi Cami Mahallesinde bulunan diğer PTT şubesi de önlem amaçlı bir haftalığına kapatıldı.

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