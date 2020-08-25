Diyarbakır’da gıda işletmelerine korona virüs denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde tüm gıda iş kollarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal hayatın daha aktif yaşandığı hafta sonları denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Gıda denetim ekipleri merkez ilçelerde tüm gıda iş kollarında denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde rutin denetimler dışında iş yeri sahipleri ve çalışanlarına sosyal mesafe ve maske kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve kontrol çalışması yapıldı. Yapılan denetimlerde uygun olmayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak durum tespit tutanakları tutuldu. İş yerlerinin kurallara uyması için yasal ek süre tanındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gıda kontrol ekipleri, ayrıca diğer kamu kurumlarıyla yaptığı ortak çalışmalarda fırınları denetledi. Bağlar ve Kayapınar'da bulunan fırınları denetleyen ekipler, Yenişehir ilçesinde denetim çalışmalarına devam ediyor.

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