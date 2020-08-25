Silvan Aslanspor'da Olağan Genel Kurul yapıldı

Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele eden Silvan Aslanspor'da Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi.
İlk toplantıda çoğunluğun sağlandığı kurulda, yönetimin 2 sezondur yaptığı çalışmalar delegelere aktarıldı. 20192020 futbol sezonunda göstermiş olduğu başarının ardından Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükselen Silvan Aslanspor'da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
"Başkan Mehmet Salih Sever, Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Sayman Fesih Tekin, Genel Sekreter Aslan Bakır, Mehmet Bayka, Şeref Özkan, Hüseyin Tayınmak, Beşir Karakin, Selman Sever, Fırat Bakıroğlu, Mehmet Ayaz, Sedat Sever, Özcan Sever ve Mehmet Seylan."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.