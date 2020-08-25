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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 358’inci gününde Kardeşi teröristler tarafından kaçırılan Mahir Özkan: "15 ailenin çocuklarına kavuştuğunu gördük, bize ümit oldu" “Sizleri istiyoruz, sizleri o dağlardan indirip, ailelerinizin, analarınızın, babalarınızın kucağına alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz”

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 358'inci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 358’inci gününde Kardeşi teröristler tarafından kaçırılan Mahir Özkan: "15 ailenin çocuklarına kavuştuğunu gördük, bize ümit oldu" “Sizleri istiyoruz, sizleri o dağlardan indirip, ailelerinizin, analarınızın, babalarınızın kucağına alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 358'inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 358’inci gününe girdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde Diyarbakır'a gelen ve HDP il binası önündeki evlat nöbeti tutan ailelerden Mahir Özkan, 2013 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kız kardeşi Esra Özkan için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

"Tek isteğimiz, bu acının biran önce bitmesi"
Ağabey Özkan, 7 yıldan beri kardeşinden haber alamadıklarını kaydederek "7 yıldan beri sürdürdüğümüz çalışmalar, yaptığımız görüşmeler, gittiğimiz yerler, çaldığımız kapılar hep yüzümüze kapandı. Bizim buraya geliş amacımız çadırın bu eyleme başlama süre zarfı içerisinde 15 ailenin çocuklarına kavuştuğunu gördük. Bize ümit oldu. İsterdim ki annemle veya babamla buraya geleyim. Fakat malumunuz pandemi süreci, anne ve babanın hastalıkları gelmeye engel oldu. Bizim tek isteğimiz, bu acının biran önce bitmesi. Çocukların dağlardan inip ailelerine teslim olması" dedi
7 yıldan beri kardeşine hasret kaldıklarını, 14 bayram geçtiğini kaydeden ağabey Mahir Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
"Benim 3 tane çocuğum oldu. Ağabeylerin, kız kardeşlerin evlendi, hiçbirinde yoktun. Bir yanımız sürekli eksik kaldı. Bizim bu eksik yanımızı tamamlamanı istiyoruz. Biran önce güvenlik güçlerine teslim olup ailene gelmeni bekliyoruz. Durumunun kolay olmadığını da biliyoruz. Senin nasıl bir cenderenin, nasıl bir zorluğun içinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Biz sizleri istiyoruz. Ve bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Sizleri o dağlardan indirip, ailelerinizin, analarınızın, babalarınızın kucağına alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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