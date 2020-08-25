Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı (2)

KAVGA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ
Akşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.
ÖLENLER ARASINDA MAHALLE MUHTARI VE İZİNE GELEN ASKER VAR
Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2020-08-25 21:47:01
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