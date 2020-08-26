Diyarbakır Valisi Karaloğlu Ahlat Otağında bölge valilerini ağırladı

Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 949. yılında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ahlat Otağında bölge valileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile birçok Bakan, siyasetçi ve üst düzey yetkilinin katılımı ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferini anma etkinliği düzenlendi. 1071 yılında yapılan Malazgirt meydan muharebesi sonucu kazanılan zaferi ve bu zaferin komutanı Sultan Alparslan’ı yad etmek amacıyla düzenlenen etkinliklerin ardından Vali Karaloğlu, Diyarbakır' temsilen kurulan çadırda Van, Ağrı, Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl valilerini ağırladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yle otağ içerisinde bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, beraberindeki valilerle birlikte zaferi temsilen demir dövdü.

Sonrasında diğer iller tarafından kurulan çadırları ziyaret eden ve çeşitli il ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan stantları dolaşan Vali Karaloğlu ile beraberindeki valiler, stantlarda sergilenen yöresel ürünleri inceleyip görevlilerle sohbet etti. Vali Karaloğlu, Ahlat Otağında bulunan stantları gezmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenecek olan valiler toplantısına katılmak üzere alandan ayrıldı.

Öte yandan, geleneksel motiflerle düzenlenen ve Diyarbakır karpuzunun da dikkat çektiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırı ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

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