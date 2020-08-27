Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, iki otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki kırsal Karaçalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzzet K.'nın kullandığı 23 ABE 855 plakalı otomobil, Oktay Ç. yönetimindeki 23 ABC 614 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-08-26 22:57:42



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