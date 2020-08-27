Forum Diyarbakır hijyen kuralları kapsamında okuma alanları oluşturdu

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Diyarbakır'ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır hayata geçirdiği projelerle müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

Kentin mimari yapısından esinlenerek tasarlanıp inşa edilen Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 55 bin metrekarelik kiralanabilir alanı ile dünya markalarına ev sahipliği yapıyor. Bölgede ilkleri hayata geçiren Forum Diyarbakır hijyen kurallarını dikkate alarak oluşturduğu okuma alanı ile ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Hijyen kurallarına uyularak oluşturulan okuma alanları alışveriş merkezine gelen müşteriler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

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