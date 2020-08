Bağlar Belediyesporun yeni başkanı Ferit Tutşi oldu

Diyarbakır’ı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) temsil edecek kulüplerden Bağlar Belediyesporun yeni başkanı ve yönetim kurulu belli oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi’nin kulüp başkanlığına getirildiği kulübün yeni dönemdeki hedefi tüm branşlarda alt yapıya yönelmek ve tesis hamlesini hayata geçirmek olarak belirlendi.

Bağlar Belediyesporun yeni başkanı ve yönetim kurulu, yapılan olağanüstü genel kurul ile belirlendi. Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarının titizlikle uygulandığı kongre toplantısı geçen hafta yapılan ilk kongrenin çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi üzerine bu defa yasaya göre üye çoğunluğu katılım şartı aranmadan yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi kulübün yeni başkanı oldu.

9 kişiden oluşan yönetimde Belediye Başkan Yardımcısı Recep Ergün’un yanı sıra Mirzeydin Yaşar,Güzel Kızoğlu, Uğur Erekli, Mehmet Çağatay, İbrahim İçgil, Sedat Gültekin ve Hüseyin Demir yer aldı.



“Hedefimiz sağlam bir alt yapı inşa etmek”

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, sporun doğrularını hayata geçirmek adına gerçekçi politikaları hayata geçirerek tüm branşlarda sporcu yetiştirmeyi ve geleceğe temel oluşturmak üzere de tesisleşme hamlesi başlatmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sporun gelişimine her türlü desteği sağladığını belirten Tutşi, “Belediye Başkanımızın desteğiyle yönetimimizi oluşturarak ilk adımı attık. Bundan sonraki hedefimiz sağlam bir alt yapı inşa edip bunu tesisleşme hamlesiyle süsleyerek yarınlara güzel eserler bırakmak olacaktır. Her branşta sporcu yetiştirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora kanalize etmek üzerine bir hedef belirledik. Sporu seven ve gerekli desteği sağlayan Hüseyin Beyoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm spor kamuoyunun desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.

